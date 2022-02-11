ОИ-2022: 12 февраля на лед выйдет конькобежец Иван Аржаников

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 12 февраля, передает NUR.KZ.
Завтра наши атлеты будут соревноваться в трех видах спорта.
Казахстанские лыжницы выступят в женской эстафете 4 по 5 км. Окончательный состав будет определен завтра.
Также впервые на олимпийский лед выйдет конькобежец Иван Аржаников. Он будет состязаться на дистанции 500 метров.
Биатлонисты Владислав Киреев и Александр Мухин побегут в мужском спринте (10 км).
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 12 февраля:
Лыжные гонки
13:30 (по времени Нур-Султана). Эстафета 4х5 км, женщины
Казахстан
Конькобежный спорт
14:50. 500 метров, мужчины
Иван Аржаников
Биатлон
15:00. Спринт (10 км), мужчины
Александр Мухин, Владислав Киреев
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955761-oi-2022-12-fevralya-na-led-vyydet-konkobezhets-ivan-arzhanikov/