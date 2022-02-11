ОИ-2022: 12 февраля на лед выйдет конькобежец Иван Аржаников

Иван Аржаников. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 12 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в трех видах спорта.

Казахстанские лыжницы выступят в женской эстафете 4 по 5 км. Окончательный состав будет определен завтра.

Также впервые на олимпийский лед выйдет конькобежец Иван Аржаников. Он будет состязаться на дистанции 500 метров.

Биатлонисты Владислав Киреев и Александр Мухин побегут в мужском спринте (10 км).

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 12 февраля:

Лыжные гонки

13:30 (по времени Нур-Султана). Эстафета 4х5 км, женщины

Казахстан

Конькобежный спорт

14:50. 500 метров, мужчины

Иван Аржаников

Биатлон

15:00. Спринт (10 км), мужчины

Александр Мухин, Владислав Киреев

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955761-oi-2022-12-fevralya-na-led-vyydet-konkobezhets-ivan-arzhanikov/