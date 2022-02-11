"Боролся как мог": лыжник Пухкало финишировал 25-м в классической гонке на ОИ-2022

Виталий Пухкало. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские лыжники завершили выступление в гонке классическим стилем (15 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Виталий Пухкало занял 25-е место, преодолев дистанцию за 40 минут и 39 секунд. Евгений Величко расположился на 40-й строчке, показав время 41:27.3.

"Гонка прошла тяжеловато, на скиатлоне бежалось легче. Сегодня было намного тяжелее, но ничего, старался, боролся как мог" - прокомментировал гонку Пухкало.

Олимпийским чемпионом в классике стал финн Ийво Нисканен (37:54.8). Второе место досталось россиянину Александру Большунову (38:18.0), тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо (38:32.3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955713-borolsya-kak-mog-lyzhnik-puhkalo-finishiroval-25-m-v-klassicheskoy-gonke-na-oi-2022/