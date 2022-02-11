"Удалось войти в топ-8": шорт-трекист Адиль Галиахметов обратился к болельщикам

Адиль Галиахметов. Фото: instagram.com/galiakhmetov.adil

Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов вошел в топ-8 на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине. Вскоре после гонки спортсмен опубликовал новый пост в соцсетях и обратился к болельщикам, передает NUR.KZ.

Накануне казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов рассказал, чего ему не хватило в финальном забеге на дистанции 1500 метров на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Адиль прошел в финал А, где занял восьмое место, уступив победителю две секунды. В какой-то момент гонки Галиахметов вышел в лидеры, но не сумел закрепить преимущество.

Вскоре казахстанский шорт-трекист опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. Как известно, для Адиля это первые Олимпийские игры в карьере.

Спортсмен поделился эмоциями и выразил благодарность болельщикам за поддержку и участие.

"Очень рад быть здесь. Рад, что все это происходит со мной! Это моя первая Олимпиада. Помню, как я смотрел зимние Игры в Ванкувере и мечтал попасть на такое масштабное мероприятие.

Не представлял тогда, что буду состязаться наравне со звездами мирового шорт-трека. Вчера удалось войти в топ-8 сильнейших на дистанции 1500 метров.

Работаем дальше, впереди еще одна дистанция. Спасибо всем за вашу поддержку, это очень ценно для меня", - написал спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

"Удачи, ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься, и умнее, чем ты думаешь. И еще кое-что – мы всегда будем с тобой, даже если нас не будет рядом", "Удачи, Адиль", "Мои поздравления, так держать", - отреагировала в ответ публика.

Успешно преодолевший четвертьфинал и полуфинал Адиль в решающем забеге финишировал восьмым (2:11.60), уступив победителю Хван Дэ Хону из Южной Кореи (2:09.23) две секунды.

Канадец Стивен Дюбуа завоевал серебряную медаль (2:09.254), тройку призеров замкнул россиянин Семен Елистратов (2:09.267).

Отметим, что на этой дистанции в четвертьфинале также выступил казахстанец Денис Никиша. К сожалению, он получил пенальти и не смог пробиться дальше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955652-udalos-voyti-v-top-8-short-trekist-adil-galiahmetov-obratilsya-k-bolelschikam/