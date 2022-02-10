ОИ-2022: команда Казахстана по фристайл-акробатике провела тренировку в Чжанцзякоу

Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Команда Казахстана по фристайл-акробатике провела предолимпийские тренировки в Чжанцзякоу, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Отметим, что национальная команда все это время находилась на сборах за рубежом, поэтому им был организован индивидуальный маршрут до Китая с учетом всех мер безопасности.

Напомним, что Казахстан в этом виде спорта на ОИ-2022 представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

"Мы прилетели в Пекин поздно ночью, сдали ПЦР-тест, затем доехали и заселились в деревне Чжанцзякоу, поужинали и легли спать. Осмотрелись по деревне мы только утром, нам здесь нравится. Здесь довольно прохладно. Но в самой деревне есть все условия, я живу в комнате одна, она просторная и светлая", - поделилась впечатлениями Жанбота Алдабергенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955593-oi-2022-komanda-kazahstana-po-fristayl-akrobatike-provela-trenirovku-v-chzhantszyakou/