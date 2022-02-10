ОИ-2022: 11 февраля на старт выйдут Ажгалиев, Никиша и Галиахметов

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 11 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в четырех видах спорта.

В классической гонке (15 км) выступят лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко. В женском спринте на старт выйдет биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко.

Также с большого трамплина будут прыгать Сергей Ткаченко и Данил Васильев.

Шорт-трекисты Абзал Ажгалиев, Денис Никиша и Адиль Галиахметов попытаются побороться за медаль на дистанции 500 метров.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 11 февраля:

Лыжные гонки

13:00 (по времени Нур-Султана). Классическая гонка (15 км), мужчины

Виталий Пухкало, Евгений Величко

Биатлон

15:00. Спринт (7.5 км), женщины

Галина Вишневская-Шепоренко

Прыжки с трамплина

17:00. Большой трамплин, квалификация, мужчины

Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Шорт-трек

17:00. 500 м, предварительные забеги, мужчины

Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955591-oi-2022-11-fevralya-na-start-vyydut-azhgaliev-nikisha-i-galiahmetov/