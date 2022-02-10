ОИ-2022: 11 февраля на старт выйдут Ажгалиев, Никиша и Галиахметов

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 11 февраля, передает NUR.KZ.
Завтра наши атлеты будут соревноваться в четырех видах спорта.
В классической гонке (15 км) выступят лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко. В женском спринте на старт выйдет биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко.
Также с большого трамплина будут прыгать Сергей Ткаченко и Данил Васильев.
Шорт-трекисты Абзал Ажгалиев, Денис Никиша и Адиль Галиахметов попытаются побороться за медаль на дистанции 500 метров.
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 11 февраля:
Лыжные гонки
13:00 (по времени Нур-Султана). Классическая гонка (15 км), мужчины
Виталий Пухкало, Евгений Величко
Биатлон
15:00. Спринт (7.5 км), женщины
Галина Вишневская-Шепоренко
Прыжки с трамплина
17:00. Большой трамплин, квалификация, мужчины
Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Шорт-трек
17:00. 500 м, предварительные забеги, мужчины
Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955591-oi-2022-11-fevralya-na-start-vyydut-azhgaliev-nikisha-i-galiahmetov/