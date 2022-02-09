ОИ-2022: шорт-трекист Адиль Галиахметов вышел в полуфинал на дистанции 1500 метров

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские шорт-трекисты Адиль Галиахметов и Денис Никиша стартовали на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Адиль Галиахметов со второго места вышел в полуфинал, показав время 2:11.823. Выступавший в одной группе с Адилем Денис получил пенальти, тем самым он завершил выступление на этой дистанции.

"К сожалению, получил пенальти. В неудачный момент совершил обгон и упал. А так да, у меня вся подготовка на 500 метров, но и дистанцию 1500 м не списывал со счетов, но как вы видели, не получилось" - прокомментировал свое выступление Никиша.

Полуфиналы на дистанции 1500 метров состоятся сегодня в 18:30 по времени Нур-Султана. Адиль Галиахметов выступит в третьей группе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955388-oi-2022-short-trekist-adil-galiahmetov-vyshel-v-polufinal-na-distantsii-1500-metrov/