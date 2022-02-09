"Ветер менял направление": двоеборец Чингиз Ракпаров стал 38-м на обычном трамплине на ОИ-2022

Чингиз Ракпаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Единственный представитель команды Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров стартовал на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В первом из двух соревнований в прыжках с обычного трамплина Чингиз занял 38-е место, набрав 69.9 балла.

"Ветер менял постоянно направление. Плюс я сам немножко испортил свое выступление. Теперь постараюсь выложиться в лыжной гонке. Сделаю все, что от меня зависит. Постараюсь показать хороший результат" - прокомментировал свой старт Ракпаров.

Теперь сегодня в 17:00 (по времени Нур-Султана) Ракпаров побежит лыжную гонку 10 км по системе Гундерсена. Чингиз выйдет на старт 38-м с отставанием от лидера в 4 минуты и 12 секунд.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955360-veter-menyal-napravlenie-dvoeborets-chingiz-rakparov-stal-38-m-na-obychnom-trampline-na-oi-2022/