"Летающий лыжник" Сергей Ткаченко опубликовал первое фото с Олимпиады-2022

Сергей Ткаченко. Фото: instagram.com/tkachenkoqaz

5 февраля казахстанские прыгуны на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко и Данил Васильев преодолели квалификацию на Олимпиаде-2022, передает NUR.KZ.

Квалификация на среднем трамплине К-95 среди мужчин завершилась 5 февраля в Чжанцзякоу. Наши спортсмены сумели отобраться в следующий раунд.

В квалификационном раунде Данил Васильев занял 49-е место, набрав 46,2 балла.

А Сергей Ткаченко отобрался с 50-го места, показав результат 43,1 балла.

"Комментировать нечего. Сами все видели. Погода была плохая, ветер мешал. С таким "верхом" шансов нет" - прокомментировал свое выступление Ткаченко.

Накануне спортсмен порадовал болельщиков первой фотографией, сделанной во время Олимпиады в Пекине. Редким кадром атлет поделился на своей странице в Instagram.

"Не всегда все получается, но мы работаем", - подписал снимок Сергей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Подписчики активно поддержали спортсмена в комментариях.

"Я в тебя верю", "Молодец, Сергей", "Удачи", "Сергей, мы верим в тебя! Молодец", - отреагировала публика.

Напомним, весной 2019 года казахстанский трамплинист Сергей Ткаченко побил рекорд Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина.

Ткаченко выступил на этапе Кубка мира в Норвегии. Он удачно прошел квалификационный тур и установил в нем новый рекорд Казахстана – 199,5 метров.

Ранее максимум составлял 196 метров. Такой результат показал Александр Королев в 2008 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955276-letayuschiy-lyzhnik-sergey-tkachenko-opublikoval-pervoe-foto-s-olimpiady-2022/