"Без единого промаха": Владислав Киреев занял 25 место в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Владислав Киреев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские биатлонисты выступили в индивидуальной гонке (20 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Неплохой результат показал Владислав Киреев, который прошел гонку без единого промаха. Он занял 25-е место, уступив победителю 3 минуты и 34 секунды. Александр Мухин с четырьмя промахами расположился на 52-й строчке.

"Гонка прошла хорошо. Это мои первые Олимпийские игры. Сегодня не допустил ни одного промаха, впервые в своей карьере. Лыжи хорошо работали, за что спасибо сервис-бригаде.

Сегодня не было ветра, можно было стрелять спокойно. Трасса не сильно тяжелая, правда негде отдохнуть, везде приходится работать. Очень много равнинных участков" - прокомментировал гонку Киреев.

Чемпионом же стал француз Кентен Фийон Майе (48:47.4), второе место досталось белорусу Антону Смольскому (+14.8). Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Бе (+31.1).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955198-bez-edinogo-promaha-vladislav-kireev-zanyal-25-mesto-v-individualnoy-gonke-na-oi-2022/