Чингиз Ракпаров показал, как выглядит Олимпийская деревня в Чжанцзякоу (фото)

Олимпийская деревня в Чжанцзякоу. Фото: instagram.com/chingizrakparov

Представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022 Чингиз Ракпаров опубликовал фотоотчет из Олимпийской деревни в Чжанцзякоу, передает NUR.KZ.

Представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров поделился кратким обзором Олимпийской деревни в Чжанцзякоу.

Свежие фото спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, а также поделился кратким видеообзором у себя в Stories.

Как известно, Чингиз Ракпаров стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать олимпийскую лицензию в лыжном двоеборье.

Спортсмен трижды участвовал в мировом первенстве.

Напомним, Олимпийские игры-2022 начались 4 февраля и завершатся 20 февраля. Игры в этом году примечательны тем, что соревнования проходят сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Соответственно, олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три. Проектирование, выбор места и строительство деревень заняло около пяти лет.

Все деревни входят в так называемый "замкнутый контур", организованный из-за пандемии, покидать который нельзя.

Перемещаться между деревнями и олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной олимпийской полосе, между Пекином и Чжанцзякоу также ходит скоростной поезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955080-chingiz-rakparov-pokazal-kak-vyglyadit-olimpiyskaya-derevnyu-v-chzhantszyakou-foto/