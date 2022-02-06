Могулистка Юлия Галышева пробилась в финал на ОИ-2022

Юлия Галышева. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанская могулистка Юлия Галышева выступила во второй квалификации на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Пропустившая первый отбор Юлия со второй квалификации вышла в финал, набрав 69.21 балла. Данный результат позволил ей с девятого места пройти в следующий раунд.

К сожалению, остальные наши могулистки Анастасия Городко (11 место), Аяулым Амренова (12 место) и Олеся Граур (18 место) не смогли отобраться в финал.

Отметим, что первый финал в женском могуле начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954806-mogulistka-yuliya-galysheva-probilas-v-final-na-oi-2022/