"Огражденные столы и фаст-фуд": Чингиз Ракпаров показал олимпийскую столовую в Пекине (видео)

Столовая в Олимпийской деревне. Скриншот: instagram.com/chingizrakparov

Представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022 Чингиз Ракпаров поделился впечатлениями от проживания в Олимпийской деревне, передает NUR.KZ.

Всего через несколько дней в Китае зажгут огонь Зимней Олимпиады. Страна готова провести соревнования и принять гостей со всего мира.

А пока прибывшие в Олимпийскую деревню спортсмены делятся фото- и видеоотчетом с места событий.

Так, представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью, Чингиз Ракпаров, на своей странице в Instagram поделился кратким обзором столовой в Олимпийской деревне.

Спортсмен отметил разнообразие рациона, а также полное соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам.

"Небольшой обзор столовой в Олимпийской деревне. Кухня очень разнообразна. Есть китайская, европейская, халяльная и т.д. Также присутствует фаст-фуд.

Всех рассаживают за огражденные столы", - написал Чингиз (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Отметим, Чингиз Ракпаров стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать олимпийскую лицензию в лыжном двоеборье.

Ранее спортсмен рассказал о подготовке к главному старту в карьере, а также о сложностях данного вида спорта, сообщает НОК.

"Юношеская мечта сбывается. Когда я пришел в спорт к 16 годам, мы со сверстниками мечтали об этом, мечтали о Олимпиаде.

Друзья, рад вам сообщить, что мне удалось пройти отбор на Олимпийские игры-2022. Будем представлять лыжное двоеборье впервые в истории Казахстанского спорта на Олимпийских играх. Это большая честь для меня.

Хочу сказать спасибо своим родителям, тренерам, команде, друзьям за поддержку, помощь и советы. Мы вместе сделали это. Мы вместе взяли лицензию на Олимпиаду", - писал ранее Чингиз у себя в Instagram-блоге.

Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля. Предстоящие Игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Соответственно, олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три.

Проектирование, выбор места и строительство деревень заняло около пяти лет. Все деревни входят в так называемый "замкнутый контур", организованный из-за пандемии, покидать который нельзя.

Перемещаться между деревнями и олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной олимпийской полосе, между Пекином и Чжанцзякоу также ходит скоростной поезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953773-ograzhdennye-stoly-i-fast-fud-chingiz-rakparov-pokazal-olimpiyskuyu-stolovuyu-v-pekine-video/