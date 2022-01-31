Казахстанские конькобежцы приступили к тренировкам в Пекине

Казахстанские конькобежцы. Фото: Владислав Семёнов, НОК Казахстана

Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин представят нашу страну в соревнованиях по конькобежному спорту на олимпийской арене в Пекине. 30 января они приступили к первым тренировкам, передает корреспондент KAZ.NUR.KZ.

По данным Национального олимпийского комитета Казахстана, спортсмены тренируются на Национальном конькобежном стадионе в Китае.

Стоит отметить, что казахстанские спортсмены завоевали 87 путевок на зимнюю Олимпиаду. В лыжных гонках нашу страну будут представлять двое мужчин и пять женщин. Это Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

Казахстанские конькобежцы во время тренировки. Фото: Владислав Семёнов, НОК Казахстана

Казахстанские конькобежцы во время тренировок. Фото: Владислав Семёнов, НОК Казахстана

Список спортсменов по фристайл-могулу: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

Казахстан в лыжной акробатике представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

В горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе, а Александра Троицкая - в женском слаломе. Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина, а в лыжном двоеборье страну представит Чингиз Ракпаров. Он войдет в историю как первый казахстанец, принявший участие в Олимпиаде по этому виду спорта.

По биатлону: Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин и Владислав Киреев.

По конькобежному спорту: Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

В забегах по шорт-треку выступят пятеро казахстанских спортсменов. Это - Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953787-kazahstanskie-konkobezhtsy-pristupili-k-trenirovkam-v-pekine/