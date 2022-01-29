Подготовка к зимней Олимпиаде-2022: как работает медиацентр в Пекине

Медиацентр в Пекине. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Всего через несколько дней в Китае зажгут огонь Зимней Олимпиады. Страна готова провести соревнования и принять гостей со всего мира. Организаторы зимней Олимпиады-2022 подготовили к работе главный медиацентр, который открыт для представителей СМИ круглосуточно. О том, какие условия созданы для журналистов в Пекине, читайте в материале корреспондента NUR.KZ.

Площадь медиацентра, расположенного в китайской столице, составляет 98 000 квадратных метров. Здесь будут вещать журналисты со всего мира. Объект расположен в недавно построенном павильоне Китайского национального конференц-центра.

Стоит отметить, что на территории медиа-центра расположено несколько спортивных комплексов. Это - площадь "Птичье гнездо", здание "Ледяной куб", Пекинский государственный дворец спорта. Эти объекты были введены в эксплуатацию в преддверии летних Олимпийских игр 2008 года.

Внутри медиацентра. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

В медиацентре планируют провести множество пресс-конференций и официальных мероприятий.

Внутри медиацентра. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

По словам сотрудников, здание может вместить до 2800 человек одновременно. Центр будет открыт с 24 января по 20 февраля. Для представителей СМИ здесь созданы все условия. Бесплатный интернет, необходимые удобства и уютная атмосфера, санитарные мероприятия, большие и маленькие телевизоры, транслирующие спортивные соревнования онлайн.

Фрукты и сладости для представителей СМИ. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Центр предоставляет чай, воду, фрукты и сладости для представителей СМИ. Сотрудники следят за тем, чтобы их всегда было достаточно.

Внутри медиацентра. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Кроме того, желающим отдохнуть были оборудованы специальные места для сна. Их более десяти.

Место для сна. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Места для сна. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Информационный центр. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Информационный центр. Фото: корреспондент KAZ.NUR.KZ

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953647-mozhno-i-pospat-kak-rabotaet-mediatsentr-v-pekine-foto/