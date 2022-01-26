Определен состав команды Казахстана по лыжной акробатике на ОИ-2022

Жанбота Алдабергенова. Фото: instagram.com/zhanbota.aldabergenova/

На Олимпийских играх в Пекине по фристайл-акробатике выступят три спортсмена из Казахстана, передает NUR.KZ.

Так, честь страны на зимних Играх-2022 будут защищать Шерзод Хаширбаев, Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

Самой опытной и титулованной в этом списке является Жанбота Алдабергенова. Она - многократный победитель и призер этапов Кубка Европы, а также чемпионка Универсиады-2017.

Жанбота брала серебро на этапе Кубка мира и дважды участвовала на Олимпийских играх (2014, 2018).

Акмаржан Калмурзаева также достаточно опытная спортсменка. На ее счету бронзовая медаль на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария) в 2017 году.

Акмаржан - участница Олимпийских игр 2018 года. Правда добиться успеха в Пхенчхане ей не удалось.

Шерзод Хаширбаев - молодой и перспективный спортсмен. Предстоящая Олимпиада - первая для него в карьере. За его плечами уже ряд побед на международных турнирах в Северной Америке.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953059-opredelen-sostav-komandy-kazahstana-po-lyzhnoy-akrobatike-na-oi-2022/