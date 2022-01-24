Определен состав команды Казахстана по биатлону на ОИ-2022

Галина Вишневская. Фото: instagram.com/galina.semskmail.ru/

Команда Казахстана по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине будет представлена тремя спортсменами, передает NUR.KZ.

Об этом в интервью сайту Olympic.kz сообщил главный тренер сборной Максат Шаранов.

По его словам, на Олимпиаде-2022 честь Казахстана будут защищать Александр Мухин, Владислав Киреев и Галина Вишневская.

Самой титулованной в списке является Галина Вишневская. Она - чемпионка мира среди юниоров, двукратная чемпионка Универсиады и четырехкратная чемпионка зимних Азиатских игр.

Александр Мухин - один из лидеров мужской сборной Казахстана по биатлону.

Владислав Киреев - молодой и перспективный спортсмен. Является одним из сильнейших биатлонистов в стране.

"Мужчинам был поставлен план завоевать две лицензии на Олимпийские Игры, этот план выполнен. От нас едут двое спортсменов – Александр Мухин и Владислав Киреев.

То-есть лицензии были не именные, но эти два спортсмена, которые сделали больше для команды, завоевали свое место. У нас есть еще перспективные и сильные атлеты. Но на данный момент эти двое являются сильнейшими в команде, можно сказать лидерами" - заявил Максат Шаранов.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952657-opredelen-sostav-komandy-kazahstana-po-biatlonu-na-oi-2022/