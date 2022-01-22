Определен состав команды Казахстана по лыжным гонкам на ОИ-2022

Ангелина Шурыга. Фото: instagram.com/alllinsan/

Сборную Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине представят семь спортсменов, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Главный тренер национальной команды Александр Батяйкин заявил, что на зимних Играх в Пекине выступят двое мужчин и пять женщин.

Так, честь Казахстана на Олимпиаде-2022 будут защищать Виталий Пукхало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

Евгений Величко - опытный казахстанский лыжник. Он побеждал на Азиатских играх-2011 и брал серебро на Универсиаде-2015.

Виталий Пухкало также становился серебряным призером Универсиады-2017 и участвовал на Олимпиаде-2018.

Ксения Шалыгина - чемпионка Казахстана. Лыжным спортом занимается с 12 лет.

Также с 12 лет лыжными гонками занимается Валерия Тюленева. Она участница Олимпийских игр 2018 года.

Ирина Быкова - многократная чемпионка Казахстана по лыжным гонкам. Также она становилась серебряным призером Универсиады-2017.

Ангелина Шурыга - чемпионка Казахстана и обладательница Кубка Казахстана по лыжным гонкам.

Надежда Степашкина - победительница чемпионата Казахстана по лыжным гонкам в спринте. Предстоящая Олимпиада станет для нее первой в карьере.

Напомним, что торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на национальном стадионе в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1952472-opredelen-sostav-komandy-kazahstana-po-lyzhnym-gonkam-na-oi-2022/