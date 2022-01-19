Участникам Олимпийских игр в Пекине посоветовали использовать одноразовые телефоны

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Участников предстоящих Олимпийских игр в Пекине призвали использовать одноразовые телефоны, передает Би-би-си.

Спортсменам, представителям СМИ и даже зрителям по указанию китайских организаторов Зимних Олимпийских игр в Пекине необходимо закачать приложение My2022 на свои смартфоны.

В нем можно передавать собеседнику голосовые сообщения, файлы и получать последние новости об Олимпиаде.

Но основная функция My2022 заключается в ежедневной записи своего статуса COVID-19 пользователем.

Однако эксперты по кибербезопасности уже выразили опасения по поводу безопасности данного приложения для личных данных человека.

К примеру, отчет аналитиков из Citizen Lab показал, что в приложение встроен список "ключевых слов цензуры". В списке числятся имена китайских лидеров, названия правительственных учреждений этой страны, упоминания убийств на площади Тяньаньмэнь в 1989 и религиозной запрещенной группы Фалуньгун.

Также пользователи могут оповещать о сказанных другими "политически чувствительных" выражениях.

Такой список цензуры не редкость для Китая. Но для иностранцев может представлять опасность.

Другая компания Internet 2.0 порекомендовала иностранным участникам Олимпиады использовать на территории Китая одноразовые смартфоны.

По их словам, высока вероятность утечки личных данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1951850-uchastnikam-olimpiyskih-igr-v-pekine-posovetovali-ispolzovat-odnorazovye-telefony/