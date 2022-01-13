Женщину из Китая во время свидания вслепую заперли в доме у мужчины из-за COVID-19

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Женщина из Китая рассказала, как застряла в доме у малознакомого человека из-за внезапной изоляции COVID-19, передает Би-би-си.

Накануне Олимпийских игр в феврале в Пекине Китай начал внедрять политику "нулевого коронавируса". Даже из-за малочисленных случаев COVID-19 города с многомиллионным населением закрывают на строгую изоляцию.

Женщина по фамилии Ван из Гуанчжоу рассказала, что из-за внезапной блокировки города она оказалась взаперти в чужом доме в другом городе на несколько дней.

По ее словам, из-за ее "немолодого" возраста родители девушки заставляют ее ходить на свидания вслепую. Потому что ей якобы давно пора выходить замуж. Таким образом, они устроили ей тогда примерно 10 таких свиданий.

Одна из встреч состоялась в доме потенциального жениха в городе Чжэнчжоу, так как парень сказал, что самостоятельно приготовит ей ужин. Но во время свидания город внезапно заблокировали из-за случаев COVID-19 и его жителям запрещено было выходить даже из своего дома без веской причины.

Ван пришлось остаться в доме у малознакомого парня на четыре дня.

Единственным плюсом в данной ситуации было то, что парень готовил для нее каждый день. Но был слишком неразговорчив. Спустя четыре дня она смогла уехать домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950908-zhenschinu-iz-kitaya-vo-vremya-svidaniya-vslepuyu-zaperli-v-dome-u-muzhchiny-iz-za-covid-19/