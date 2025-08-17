Хамзат Чимаев получил бонус от UFC после победы в чемпионском бою

Новый чемпион UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, получил денежный бонус за свое выступление, передает NUR.KZ со ссылкой на главу промоушена Дану Уайта.

Функционер подвел итоги турнира UFC 319 на пресс-конференции. Сначала Уайт традиционно назвал обладателей денежных бонусов.

Премию за "Бой вечера" не получил никто, зато за индивидуальные перформансы отмечены сразу четверо спортсменов. Каждый из них получит премию "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов (около 27 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Одним из обладателей бонуса стал Чимаев. В главном событии вечера он по итогам пяти раундов разгромил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и забрал у него чемпионский пояс в среднем весе.

Также бонусы получили англичанин Лерон Мерфи и бразилец Карлос Пратес, которые в первых раундах ударами с разворота нокаутировали американцев Аарона Пико и Джеффа Нила соответственно. Премией был отмечен и боец из США Тим Эллиотт, сенсационно финишировавший японца Кая Асакуру удушающим приемом во втором раунде.

Напомним, в первом поединке UFC 319 казахстанец Алиби Идрис проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter.

