Сенсацией завершился рейтинговый бой UFC в дивизионе Асу Алмабаева

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тим Эллиотт одержал досрочную победу над японцем Каем Асакурой на турнире UFC 319, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов открыло основной кард шоу в Чикаго. Перед боем Эллиотт занимал 11-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), Асакура — 15-е.

Для японца поединок был вторым в UFC. В своем дебютном бою он боролся за пояс с бразильцем Александром Пантожей, но потерпел поражение. Перед противостоянием с Эллиоттом Асакура считался явным фаворитом.

Однако американец смог одержать сенсационную победу. Бой был рассчитан на три раунда, но во втором отрезке Эллиотт провел успешный удушающий прием, из-за которого Асакура сдался.

38-летний представитель США выиграл второй поединок подряд. Всего в его активе теперь 21 победа при 13 поражениях и одной ничьей.

Асакура проиграл второй раз кряду. На счету 31-летнего японца 21 победа при шести поражениях в профессиональных ММА.

Напомним, в наилегчайшем дивизионе UFC также выступает казахстанец Асу Алмабаев, который занимает девятое место в рейтинге. А другой отечественный боец Алиби Идрис на минувшем турнире потерпел поражение в финале шоу The Ultimate Fighter в этой весовой категории.

