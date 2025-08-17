Хамзат Чимаев разгромил Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в титульном поединке UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Чимаев подошел к бою третьим номером среднего дивизиона (до 83,9 кг), а дю Плесси защищал чемпионский пояс.

Поединок продлился все пять раундов. Представитель ОАЭ в начале каждого отрезка переводил соперника в партер и владел явным преимуществом.

За весь бой Чимаев реализовал 12 из 17 попыток тейкдаунов, тогда как у дю Плесси был один успешный перевод. По количеству выброшенных ударов уроженец Чечни также добился разгромного преимущества — 510 против 56.

В итоге Чимаев одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 50:44.

31-летний представитель ОАЭ стал новым чемпионом UFC в среднем весе. В профессиональных ММА он выиграл все 15 боев.

У дю Плесси прервалась серия из 11 побед. Всего на счету 31-летнего южноафриканца теперь 23 выигрыша при трех поражениях.

Напомним, в первом поединке турнира UFC 319 казахстанец Алиби Идрис уступил в финале шоу The Ultimate Fighter.

