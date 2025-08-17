Бывшего соперника Шавката Рахмонова нокаутировали ярким ударом с разворота на турнире UFC
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Карлос Пратес досрочно победил американца Джеффа Нила на турнире UFC 319 в Чикаго, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в основном карде шоу. Перед очным боем Нил занимал 11-е место в рейтинге полусреднего дивизиона (до 77,1 кг), Пратес шел строчкой ниже.
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В концовке стартового отрезка Пратесу удался точный удар с разворота рукой в голову. Бразилец локтем попал сопернику в висок, из-за чего Нил рухнул на настил за мгновение до гонга об окончании раунда. Рефери зафиксировал нокаут на отметке 4 минуты 59 секунд.
31-летний Пратес закрыл поражение от ирландца Иэна Мачадо Гэрри. Теперь на счету бразильца 22 победы при семи проигрышах.
Нил, который в 2023 году уступил казахстанцу Шавкату Рахманову, потерпел седьмое поражение в карьере. В активе 34-летнего американца осталось 16 побед.
Напомним, в первом поединке турнира в Чикаго казахстанец Алиби Идрис проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter.
