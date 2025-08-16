Казахстанец Алиби Идрис проиграл исторический бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Чикаго, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на UFC 319. Его бой с американцем Джозефом Моралесом открывал кард турнира.

Соперники встретились в рамках финала The Ultimate Fighter 33 в наилегчайшем весе (до 57,2 кг). Идрис стал первым казахстанцем, который боролся за победу в данном шоу, победитель которого получает контракт с UFC.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Во второй пятиминутке Моралес смог потрясти оппонента, а затем выполнил удушающий прием в партере. Идрис постучал, сигнализируя о сдаче, после чего рефери остановил бой.

30-летний казахстанец потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В его активе осталось десять побед.

Моралес в октагоне получил специальный приз от главы UFC Даны Уайта, который также поздравил спортсмена с возвращением в лигу. Ранее американец уже выступал в промоушене, где выиграл дебютный бой, но затем дважды проиграл. Всего в активе 30-летнего представителя США теперь 13 побед при двух поражениях.

