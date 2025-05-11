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"Я не Шавкат": Бекзат Алмахан высказался о будущих планах в UFC

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Казахстанский боец ММА Бекзат Алмахан
Бекзат Алмахан. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан после яркой победы нокаутом в турнире UFC 315 прокомментировал дальнейшие планы, передает корреспондент NUR.KZ.

На минувшем турнире UFC 315 Алмахан нокаутировал за 64 секунды Брэда Катону. Для казахстанца это первая победа в лиге. Ранее, он потерпел поражение от россиянина Умара Нурмагомедова в дебютном бою.

Сразу после победы Алмахан заявил, что хочет стать чемпионом UFC в своем весовой категории. В ходе общения с журналистами на пресс-конференции он также ответил на вопросы о сравнение с Шавкатом Рахмоновым.

«Я не Шавкат. Я — Бекзат! Да, Шавкат невероятен, он — один из сильнейших спортсменов, но у нас разные стили и разные дороги. Дай бог, я буду идти по своему пути», - заявил на пресс-конференции боец.

Напомним, ранее мы публиковали видео нокаута в исполнении казахстанца, на счету которого теперь 12 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243766-ya-ne-shavkat-bekzat-almahan-vyskazalsya-o-budushchih-planah-v-ufc/