Казахстанец Бекзат Алмахан нокаутировал уникального бойца и одержал первую победу в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Бекзат Алмахан одержал первую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире UFC 315 в канадском Монреале. Поединок Алмахана и канадца Брэда Катоны в рамках легчайшего веса (до 61,2 кг) открыл кард бойцовского вечера.

Противостояние было рассчитано на три раунда, но завершилось досрочно. Уже на старте поединка казахстанец поймал соперника на контратаке и нанес точный встречный апперкот в голову. Катона упал на настил, и после добивания от Алмахана судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут в начале второй минуты.

Таким образом, 27-летний казахстанец одержал первую победу в UFC. Его дебютный поединок в промоушене состоялся в марте прошлого года и завершился поражением от россиянина Умара Нурмагомедова единогласным решением судей. Всего Алмахан за карьеру в профессиональных ММА выиграл 12 боев и уступил дважды.

Катона потерпел первое досрочное поражение. На счету 33-летнего канадца теперь 14 побед и пять проигрышей. Отметим, что Катона — единственный в истории боец, который дважды становился чемпионом шоу The Ultimate Fighter.

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