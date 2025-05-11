Опубликовано видео быстрого нокаута от Бекзата Алмахана на турнире UFC

Пресс-служба UFC Eurasia опубликовала видео последних секунд поединка между казахстанцем Бекзатом Алмаханом и канадцем Брэдом Катоной, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) открыло турнир UFC 315, который прошел в канадском Монреале.

Бой, рассчитанный на три раунда, завершился уже в начале второй минуты. Алмахан поймал соперника на встречном движении и потряс его точным апперкотом. После пары добивающих ударов рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала для казахстанца первой в UFC. Всего он выиграл 12 боев при двух поражениях. 11 побед Алмахан одержал досрочно, 10 из них — нокаутами. Катона же впервые в профессиональных ММА потерпел досрочное поражение.

При этом в UFC не отметили казахстанца бонусом за "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов. Соответствующие награды получили канадцы Жасмин Ясудавичюс и Марк-Андре Барио, которые финишировали бразильцев Джессику Андраде и Бруно Силву соответственно.

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