Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Опубликовано видео быстрого нокаута от Бекзата Алмахана на турнире UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Бекзат Алмахан
Бекзат Алмахан. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Пресс-служба UFC Eurasia опубликовала видео последних секунд поединка между казахстанцем Бекзатом Алмаханом и канадцем Брэдом Катоной, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) открыло турнир UFC 315, который прошел в канадском Монреале.

Бой, рассчитанный на три раунда, завершился уже в начале второй минуты. Алмахан поймал соперника на встречном движении и потряс его точным апперкотом. После пары добивающих ударов рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала для казахстанца первой в UFC. Всего он выиграл 12 боев при двух поражениях. 11 побед Алмахан одержал досрочно, 10 из них — нокаутами. Катона же впервые в профессиональных ММА потерпел досрочное поражение.

При этом в UFC не отметили казахстанца бонусом за "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов. Соответствующие награды получили канадцы Жасмин Ясудавичюс и Марк-Андре Барио, которые финишировали бразильцев Джессику Андраде и Бруно Силву соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243739-opublikovano-video-bystrogo-nokauta-ot-bekzata-almahana-na-turnire-ufc/