"Я буду чемпионом": Бекзат Алмахан сделал заявление после первой победы в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Бекзат Алмахан после первой победы в UFC заявил, что станет чемпионом промоушена, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

На минувшем турнире UFC 315 спортсмен нокаутировал Брэда Катону уже на второй минуте поединка. Алмахан стал первым, кто нанес канадцу досрочное поражение. Сам казахстанец одержал первую победу в лиге, закрыв поражение от россиянина Умара Нурмагомедова в дебютном бою.

"Я буду чемпионом! Я верю в себя! Да, это и был сюрприз (анонсированный перед боем — прим. ред.). Я знал, что этот удар пройдет, потому что долгое время готовил его. Хвала Всевышнему, что все получилось так, как я планировал! Я хочу вернуться как можно скорее. Я в UFC не просто для галочки. Хочу стать чемпионом и обязательно стану по воле Всевышнего!

Ассаламағалейкум, Казахстан! Большое спасибо всем, кто меня поддерживает! Спасибо моим тренерам и моей команде!" — заявил Алмахан в интервью в октагоне.

Напомним, ранее мы публиковали видео нокаута в исполнении казахстанца, на счету которого теперь 12 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.