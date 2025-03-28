"Впереди меня ждет что-то новое": Макгрегор намекнул на завершение карьеры

Легенда ММА Конор Макгрегор сделал намек на завершение профессиональной карьеры - ранее бывший двойной чемпион UFC заявлял о своих политических амбициях.

Макгрегор накануне на пресс-конференции в преддверии очередного ивента кулачной лиги BKFC высказался о своем будущем.

Кадры с речью ирландского файтера опубликовал в Х спортивный блог HappyPunch.

"Как я уже говорил, у меня осталось два боя по контракту с UFC. Мы продолжаем переговоры, но... На прошлой неделе кое-что произошло. Я посетил Белый дом и понял, что мое сердце болит за Ирландию. Знаете, я доволен тем, как сложилась моя карьера в ММА. Но впереди меня ждет что-то новое. Прямо сейчас я думаю только об Ирландии", - заявил Макгрегор.

Напомним, недавно Конор Макгрегор посетил Белый дом и провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. После премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил Конора Макгрегора за его антимиграционные высказывания в Белом доме.

Позже файтер заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента Ирландии.

Отметим, что Макгрегор не появлялся в клетке UFC с 2021 года - в бою с Порье он получил серьезную травму, которая вынудила бойца на долгое время отказаться от поединков.

Возвращение легенды ожидалось в 2024 году, однако Конор снялся с турнира из-за очередной травмы.