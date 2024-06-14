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Официально: бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером отменен

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Конор Макгрегор и Майкл Чендлер
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бой между экс-чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером официально отменен, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram главы промоушена.

Топовый поединок должен был состояться на номерном турнире UFC 303 29 июня в Лас-Вегасе. 3 июня была отменена пресс-конференция с участием Макгрегора и Чендлера. После этого глава UFC Дана Уайт огласил полный кард предстоящего вечера смешанных единоборств, среди которых не значится данный бой.

Как отмечает, президент организации поединок отменен по причине травмы одного из файтеров.

Напомним, именитый ирландец последний раз выходил в октагон в июле 2021 года против Дастина Порье. Бой завершился переломом левой ноги Макгрегора в первом отрезке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2117334-oficialno-boy-mezhdu-konorom-makgregorom-i-mayklom-chendlerom-otmenen/

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