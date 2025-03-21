Конор Макгрегор объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в социальной сети Х заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента Ирландии, передает NUR.KZ.

Атлет не объявлял о завершении спортивной карьеры, при этом не выступал с июня 2021 года. У него остается действующий контракт с UFC.

В своем политическом заявлении Макгрегор отметил, что Ирландия должна полностью реализовать миграционный пакт Евросоюза до 12 июня 2026 года. При этом ранее боец неоднократно жестко выступал против миграции.

"Кто еще выступит против правительства и законопроекта? Любой другой кандидат на пост президента, которого они попытаются выдвинуть, не окажет им сопротивления. Но я смогу! Для ясности: как президент я бы вынес этот вопрос на референдум. Хотя я выступаю решительно против этого пакта, это не мой выбор и не выбор правительства. Это выбор народа Ирландии! Всегда! Именно это — настоящая демократия!" — заявил Макгрегор.

Также он призвал к дебатам и отметил, что хочет услышать аргументацию от чиновников, согласных с пактом.

"Все граждане Ирландии получат право голоса и возможность выбора своего будущего. Да благословит бог наш народ! Проголосуйте за Макгрегора, и ваш голос будет услышан!" — заключил бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях.

Напомним, несколько дней назад действующий премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил Макгрегора за его антимиграционные высказывания в Белом доме на встрече с Дональдом Трампом.

Отметим, что выборы президента Ирландии запланированы на 11 ноября 2025 года. Глава страны избирается всенародным тайным голосованием на семилетний срок. Действующий президент Майкл Хиггинс занимает этот пост с ноября 2011 года.

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