Премьер Ирландии раскритиковал Конора Макгрегора после его встречи с Трампом

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил Конора Макгрегора за его антимиграционные высказывания в Белом доме на встрече с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, на прошлой неделе Трамп назвал Макгрегора одним из своих "любимых ирландцев". Боец UFC в День Святого Патрика посетил Белый дом по приглашению Трампа и принял участие в импровизированной сессии вопросов и ответов с журналистами.

На встрече Макгрегор заявил, что "Ирландия находится на грани утраты своей ирландской самобытности" и что "нелегальная иммиграция опустошает страну".

"В Ирландии есть городки, которые в одночасье захватили мигранты", - считает Макгрегор.

Он добавил, что он в Белом доме, "чтобы поднять этот вопрос и привлечь к нему внимание", и что он выслушает Трампа по вопросу иммиграции - одной из любимых тем Трампа, отмечает издание.

Эти высказывания не понравились премьер-министру Ирландии Михолу Мартину.

"Замечания Конора Макгрегора неверны и не отражают дух Дня Святого Патрика или взгляды народа Ирландии. День Святого Патрика во всем мире - это день, основанный на общности, гуманности, дружбе и товариществе", - заявил Мартин.

Издание напоминает, что Макгрегор был в числе гостей официальной предынаугурационной вечеринки Трампа в Вашингтоне в январе.

К слову, как отмечается в материале, министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган пообещал ужесточить меры в отношении тех мигрантов, которые не имеют права на международную защиту. В прошлом месяце он заявил, что более 80% заявлений на предоставление убежища в январе были отклонены в первой инстанции.

Напомним, осенью прошлого года присяжный суд признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным по гражданскому иску об изнасиловании женщины в 2018 году.

Присяжные пришли к выводу, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в отеле Дублина в 2018 году. Сам боец настаивал, что интимная связь с потерпевшей у него была по обоюдному согласию.

В итоге суд постановил, что Макгрегор должен выплатить Никите Хэнд компенсацию в размере 247 тыс. евро (128,4 млн тенге).

Позже боец прокомментировал решение суда, заявив, что намерен обжаловать его.

Добавим, что последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, проиграв из-за перелома ноги. В июне 2024 года он должен был впервые за три года выйти в клетку против американского бойца Майкла Чендлера, однако встречу в итоге отменили из-за травмы ирландца.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).