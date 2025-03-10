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Жалгас Жумагулов намекнул на возвращение в UFC

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Қазақ тілінде оқу
Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Josh Hedges / Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, проведший 7 боев в UFC, сделал заявление о возвращении в легендарную лигу, передает NUR.KZ.

"Я нужен этому дивизиону больше, чем когда-либо", – написал Жумагулов на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом Жумагулов прокомментировал опубликованную UFC статистику, где он занимает третье место по количеству значимых ударов за минуту за всю историю наилегчайшего веса. Перед ним в этом рейтинге числятся лишь американский файтер Джошуа Ван и бразилец Джон Линекер.

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С 2020 по 2023 год Жумагулов провел в UFC семь боев, шесть из которых завершились для него поражением. Последним его соперником в UFC стал Джошуа Ван, для которого тот бой, в свою очередь, стал дебютным в лиге.

Единственную победу в UFC казахстанец одержал в 2021 году, победив американца Джерома Риверу.

В июле 2023 года Жумагулов был исключен из ростера UFC – причиной стало истечение контракта с лигой. Год спустя Жумагулов публично высказался о желании вернуться в лигу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2226785-zhalgas-zhumagulov-vnov-nameknul-na-vozvrashchenie-v-ufc/