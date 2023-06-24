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Жалгас Жумагулов потерпел шестое поражение в UFC

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов провел седьмой поединок под эгидой мирового промоушена UFC. Бой состоялся в рамках турнира UFC on ABC 5, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца стал американец Джошуа Ван.

Бойцы должны были провести в октагоне три раунда. Во втором раунде казахстанец мог проиграть досрочно. Однако в итоге поединок продлился всю дистанцию.

Жумагулов уступил раздельным судейским решением. Таким образом, в семи поединках в рамках UFC Жумагулов провел семь боев. Он проиграл шесть раз при одной победе.

Данный бой являлся для него последним по контракту с промоушеном.

Ван в свою очередь дебютировал в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026250-zhalgas-zhumagulov-poterpel-shestoe-porazhenie-v-ufc/

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