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"Хочу обратно в UFC": Жалгас Жумагулов рассказал о своих планах по возвращению в промоушен

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Handout/Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов в комментарии для Sport Plus Qazaqstan рассказал о своем желании вновь вернуться в промоушен Даны Уайта.

Напомним, казахстанский файтер выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на протяжении трех лет с 2020 по 2023 год. За это время он провел семь поединков, шесть из них завершились поражением Жумагулова.

В последний раз он выходил в октагон UFC в июне прошлого года, где уступил американцу Джошуа Вану раздельным решением судей.

"Цель — хочу обратно в UFC. Сейчас Саят (Абдрахманов — менеджер Жумагулова — прим.) ведет переговоры. Буду туда стремиться. Там хочу подраться. Сделаю последний забег. Если получится — подпишусь. Если нет, то скорее всего завершу карьеру. Потому что не хочу драться в других лигах. Много предложений было после последнего боя, но хочу именно там завершить свою карьеру", — сказал Жумагулов.

Отметим, что последние два боя в карьере Жалгас провел в казахстанском промоушене Naiza, оба завершились его победой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2137569-hochu-obratno-v-ufc-zhalgas-zhumagulov-rasskazal-o-svoih-planah-po-vozvrashcheniyu-v-promoushen/

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