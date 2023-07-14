Боец Жалгас Жумагулов исключен из ростера UFC

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов исключен из списка файтеров UFC (Ultimate Fighting Championship), пишет Twitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Напомним, что у 34-летнего казахстанского бойца истек контракт с американской лигой. В своем последнем бою в UFC Жалгас уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану.

Всего в сильнейшей лиге мира Жумагулов провел семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Единственную победу в UFC казахстанец одержал в 2021 году, победив американца Джерома Риверу.

Отметим, что на счету Жалгаса Жумагулова 14 побед (из них восемь нокаутом) в смешанных единоборствах при девяти поражениях. Он становился чемпионом лиги Fight Nights Global.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028659-boets-zhalgas-zhumagulov-isklyuchen-iz-rostera-ufc/