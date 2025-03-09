Уроженец Казахстана получил десятки тысяч долларов в качестве бонуса от UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт на пресс-конференции объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC 313 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

В промоушене традиционно выделили четырех спортсменов, которые получат премии в размере 50 тысяч долларов (около 24,5 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Лучшим боем вечера признано противостояние между американцем Джастином Гэтжи и уроженцем Казахстана Рафаэлем Физиевым, который представляет Азербайджан. Поединок в легком весе продлился все три раунда и завершился победой представителя США единогласным решением судей. Во втором раунде Физиев побывал в нокдауне. Таким образом, и американец, и азербайджанец получат по 50 тысяч долларов.

Денежные награды за "Выступление вечера" присуждены бразильцу Маурисио Руффи и чилийцу Игнасио Бахамондесу, которые в рамках легкого веса в первых раундах финишировали американцев Кинга Грина (нокаут "вертушкой") и Джалина Тернера (удушающий прием) соответственно.

Напомним, в главном событии турнира UFC 313 россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

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