Уроженец Казахстана побывал в нокдауне и уступил бывшему обладателю пояса UFC

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев проиграл в реванше с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием шоу. Перед поединком Гэтжи занимал третье место в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг), Физиев — 11-е.

Изначально соперником американца должен был стать Дэн Хукер, но новозеландец выбыл из-за травмы, и его на коротком уведомлении заменил азербайджанец.

Бой продлился всю дистанцию в три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Во втором раунде Физиев побывал в нокдауне после пропущенного удара рукой в голову, но смог продолжить поединок.

Соперники уже встречались в марте 2023 года. Тогда Гэтжи также выиграл, но решением большинства судей.

Теперь на счету 36-летнего американца, который ранее был временным чемпионом UFC в легком весе, 26 побед при пяти поражениях.

Физиев уступил в третий раз подряд. Всего в активе 32-летнего азербайджанца 12 побед при четырех поражениях.

Отметим, что Физиев родился в Кордае и несколько лет жил в Казахстане. Затем он переехал в Кыргызстан, который ранее представлял на соревнованиях.

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