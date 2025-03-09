Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уроженец Казахстана побывал в нокдауне и уступил бывшему обладателю пояса UFC

Опубликовано:

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев
Рафаэль Физиев. Фото: Ian Maule/Getty Images

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев проиграл в реванше с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием шоу. Перед поединком Гэтжи занимал третье место в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг), Физиев — 11-е.

Изначально соперником американца должен был стать Дэн Хукер, но новозеландец выбыл из-за травмы, и его на коротком уведомлении заменил азербайджанец.

Бой продлился всю дистанцию в три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Во втором раунде Физиев побывал в нокдауне после пропущенного удара рукой в голову, но смог продолжить поединок.

Соперники уже встречались в марте 2023 года. Тогда Гэтжи также выиграл, но решением большинства судей.

Теперь на счету 36-летнего американца, который ранее был временным чемпионом UFC в легком весе, 26 побед при пяти поражениях.

Физиев уступил в третий раз подряд. Всего в активе 32-летнего азербайджанца 12 побед при четырех поражениях.

Отметим, что Физиев родился в Кордае и несколько лет жил в Казахстане. Затем он переехал в Кыргызстан, который ранее представлял на соревнованиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2226656-urozhenec-kazahstana-pobyval-v-nokdaune-i-ustupil-byvshemu-obladatelyu-poyasa-ufc/