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Нокаут года? Ветерана UFC финишировали "вертушкой" в голову (видео)

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Бразильский боец ММА Маурисио Руффи
Маурисио Руффи. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Маурисио Руффи одержал яркую досрочную победу на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде шоу. Его соперником по поединку в легком весе (до 70,3 кг) стал американец Кинг Грин (урожденный Бобби Грин).

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом. Руффи завладел преимуществом и смог потрясти оппонента в стойке. На третьей минуте, когда Грин отступал к сетке, бразилец нанес удар в голову ногой с разворота. Американец рухнул на настил, рефери остановил поединок и зафиксировал нокаут.

Руффи одержал седьмую победу подряд и 12-ю в карьере (при одном поражении). Он выиграл все три боя под эгидой UFC.

По итогам турнира промоушен наградил 28-летнего бразильца бонусом в 50 тысяч долларов (около 24,5 млн тенге по нынешнему курсу) за "Выступление вечера".

Грин же проиграл второй раз подряд. На счету 38-летнего американца теперь 32 победы при 17 поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата.

Напомним, в главном событии турнира UFC 313 россиянин Магомед Анкалаев одолел бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2226677-nokaut-goda-veterana-ufc-finishirovali-vertushkoy-v-golovu-video/