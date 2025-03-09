Анкалаев победил Перейру и стал новым чемпионом UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Алекс Перейра потерпел поражение от россиянина Магомеда Анкалаева и потерял пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе. Перейра защищал пояс в полутяжелом весе (до 93 кг), Анкалаев же занимал первое место в рейтинге дивизиона.

Поединок продлился все пять раундов. В концовке второй пятиминутки Анкалаев потряс соперника, но не смог финишировать его. Россиянин часто добивался контроля в клинче, при этом Перейра смог защититься от всех десяти попыток тейкдаунов.

В итоге Анкалаев одержал победу единогласным решением судей (49:46, 48:47, 48:47) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

За карьеру в ММА 32-летний россиянин выиграл 20 поединков при одном поражении и одной ничьей. Еще один его бой признан несостоявшимся.

Перейра прервал серию из пяти побед. Всего 37-летний бразилец выиграл 12 поединков и уступил в трех.

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