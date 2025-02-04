Шара Буллет вылетел из рейтинга UFC после первого поражения в карьере

Россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, выпал из топ-15 среднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт промоушена.

На последнем турнире лиги спортсмен потерпел первое поражение в карьере, уступив англичанину Майклу Пейджу. Перед этим боем Шара Буллет шел на 14-й позиции в среднем дивизионе, но теперь не представлен в рейтинге. В новую версию топ-15 включены россиянин Роман Копылов и американец Бо Никал.

С пятой на вторую строчку в этом дивизионе поднялся француз Нассурдин Имавов, победивший нигерийца Исраэля Адесанью. Бывший чемпион после этого поражения потерял две позиции и стал четвертым.

Позиции казахстанцев в рейтинге не изменились. Шавкат Рахмонов занимает второе место в полусреднем дивизионе, Асу Алмабаев — восьмое в наилегчайшем.

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории остается россиянин Ислам Махачев, женского — кыргызстанка Валентина Шевченко.

Добавим, что из топа тяжелого дивизиона пропал суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. По сообщениям специализированного ресурса UFC Roster Watch, его исключили из ростера лиги после поражения от россиянина Сергея Павловича.

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