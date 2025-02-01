Российский боец Сергей Павлович прервал серию поражений в UFC

Топовый российский тяжеловес Сергей Павлович победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов прошло в рамках основного карда. Перед боем Павлович занимал четвертое место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), Розенстрайк — девятое.
Поединок продлился все три раунда. Павлович имел преимущество в стойке и использовал борьбу, впервые за карьеру в UFC выполнив успешные тейкдауны. В итоге все судьи признали 32-летнего россиянина сильнейшим со счетом 30:27.
Павлович прервал серию из двух поражений — от англичанина Тома Аспиналла (за временный пояс UFC) и своего соотечественника Александра Волкова. Теперь на счету россиянина 19 побед при трех проигрышах.
В активе 36-летнего Розенстрайка теперь 15 побед при шести поражениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2217207-rossiyskiy-boec-sergey-pavlovich-prerval-seriyu-porazheniy-v-ufc/