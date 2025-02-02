Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья потерпел третье подряд поражение

Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья уступил французу Нассурдину Имавову на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) возглавило шоу в столице Саудовской Аравии. Перед поединком Адесанья занимал второе место в рейтинге дивизиона, Имавов — пятое.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился уже во втором. На старте этого отрезка француз мощно попал кулаком сопернику в голову. Адесанья упал на настил, после чего Имавов выполнил серию добивающих ударов, а рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Адесанья проиграл третий раз подряд. Всего в активе 35-летнего нигерийца теперь 24 победы при пяти поражениях. При этом бывший чемпион UFC впервые с 2019 года провел бой не за титул.

Имавов же выиграл четвертый поединок кряду. Всего на счету 29-летнего француза 16 побед при четырех поражениях и одном бое без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.