Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу и потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, потерпел первое поражение в карьере, передает корреспондент NUR.KZ.

В соглавном событии турнира UFC в Саудовской Аравии спортсмен встретился с англичанином Майклом Пейджем. Бой прошел в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг), в рейтинге которого Магомедов занимает 14-е место.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пейджа единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28).

На счету 37-летнего англичанина теперь две победы при одном поражении в UFC, куда он перешел после продолжительной карьеры в Bellator. Всего за карьеру в ММА Пейдж выиграл 23 боя и уступил в трех. После поединка с Магомедовым он заявил, что намерен не оставаться в среднем весе, а вернуться в полусредний.

Шара Буллет потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В активе 30-летнего россиянина осталось 15 побед, из них четыре — в UFC.

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