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Бразилец Александр Пантожа в третий раз защитил чемпионский пояс UFC

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Бойцы ММА Кай Асакура и Александр Пантожа
Кай Асакура и Александр Пантожа. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Александр Пантожа одержал победу над японцем Каем Асакурой в титульном поединке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в главном событии турнира UFC 310, который прошел в Лас-Вегасе. Соперником Пантожи по титульному бою в наилегчайшем весе (до 56,2 кг) был японец Кай Асакура.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился во втором. Бразилец перевел оппонента в партер и "забрал" его спину. Затем Пантожа вышел на удушающий прием, и рефери остановил бой, когда Асакура начал терять сознание.

Таким образом, 34-летний бразилец в третий раз защитил титул. Всего на его счету 29 побед при пяти поражениях.

Асакура проиграл в пятый раз за карьеру. В его активе осталась 21 победа. При этом бой с Пантожей стал для 31-летнего японца дебютным в UFC. Ранее Асакура был чемпионом японской лиги Rizin FC.

Напомним, в соглавном событии турнира UFC 310 казахстанец Шавкат Рахмонов выиграл 19-й бой в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197616-brazilec-aleksandr-pantozha-v-tretiy-raz-zashchitil-chempionskiy-poyas-ufc/

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