Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов с чемпионом UFC сразу после очередной победы (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов после победы над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри вызвал в октагон чемпиона UFC Белала Мухаммада, передает корреспондент NUR.KZ.
"Номад" выступил во втором по значимости событии турнира UFC 310. По итогам пятираундового противостояния он победил Мачадо Гэрри единогласным решением судей.
Изначально в этот кард был запланирован бой Рахмонова с Мухаммадом за пояс в полусреднем весе. Однако действующий чемпион снялся из-за проблем со здоровьем.
При этом американо-палестинский спортсмен лично присутствовал на турнире в Лас-Вегасе. Рахмонов сразу после победы из октагона призвал Мухаммада выйти из зрительской ложи и провести дуэль взглядов.
Чемпион UFC согласился, и его проводили в клетку. Там Мухаммад выразил уважение казахстанцу и провел с ним стердаун.
На данный момент неизвестно, когда может пройти титульный поединок между этими спортсменами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197613-shavkat-rahmonov-provel-duel-vzglyadov-s-chempionom-ufc-srazu-posle-ocherednoy-pobedy-video/