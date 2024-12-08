Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов с чемпионом UFC сразу после очередной победы (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов после победы над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри вызвал в октагон чемпиона UFC Белала Мухаммада, передает корреспондент NUR.KZ.

"Номад" выступил во втором по значимости событии турнира UFC 310. По итогам пятираундового противостояния он победил Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

Изначально в этот кард был запланирован бой Рахмонова с Мухаммадом за пояс в полусреднем весе. Однако действующий чемпион снялся из-за проблем со здоровьем.

При этом американо-палестинский спортсмен лично присутствовал на турнире в Лас-Вегасе. Рахмонов сразу после победы из октагона призвал Мухаммада выйти из зрительской ложи и провести дуэль взглядов.

Чемпион UFC согласился, и его проводили в клетку. Там Мухаммад выразил уважение казахстанцу и провел с ним стердаун.

На данный момент неизвестно, когда может пройти титульный поединок между этими спортсменами.

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