"Живу только на донаты": казахстанка из UFC назвала сумму своих долгов

Казахстанская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мария Агапова в интервью "Матч ТВ" рассказала о своем актуальном финансовом положении, передает NUR.KZ.

Спортсменке предстоит выступить на ближайшем турнире UFC, который пройдет в ночь на 14 июля по казахстанскому времени. Соперницей Агаповой будет бразильянка Луана Сантос. В преддверии боя уроженка Павлодара испытывала сложности с подготовкой.

"Вообще‑то я тренируюсь. Были проблемы: я попала в аварию, долго не могла тренироваться просто из‑за того, что у меня не было машины. Потом мне ребята из одной компании дали автомобиль, несмотря на мою очень плохую кредитную историю. И я смогла вернуться к тренировкам.

Потом меня выгнал мой арендодатель жилья, потому что я жила в Airbnb. Я там убиралась, поэтому жила бесплатно. Потом мы поругались с хозяином, и я оказалась на улице. А мой нынешний тренер Брайан, даже не зная, что у меня такие вещи происходят в жизни, позвал меня жить к себе. И вот, когда я у него жила месяц, этот месяц я тренировалась идеально", — заявила Агапова.

Также спортсменка подтвердила, что важную финансовую помощь ей оказывал американский военнослужащий по имени Куллен. По ее словам, он получил травму во время службы, поэтому ему выплачивали денежную компенсацию, половину которой мужчина отдавал Агаповой. Однако у казахстанки по-прежнему много долгов.

"Стало больше [15 тысяч долларов — более семи миллионов тенге по нынешнему курсу]. Только в случае если я выиграю бой, я смогу закрыть все долги. Слава богу, мне уже никто занимать не хочет, и я живу только на донаты подписчиков", — сказала Агапова.

За несколько месяцев до боя казахстанка заявляла, что ее пытаются продать в секс-рабство. Также она называла себя "психически больным человеком".

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