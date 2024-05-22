Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая казахстанка в UFC рассказала подробности своего трудного положения перед боем в лиге

Опубликовано:

Казахстанская боец UFC Мария Агапова
Мария Агапова: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Первая девушка-боец из Казахстана, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Мария Агапова в интервью для Sport Plus Qazaqstan поделилась откровенными подробностями своей жизненной ситуации.

Напомним, ранее Агапова в своих социальных сетях заявила о проблемах с финансами и возможной потере жилья в ближайшее время.

"Я два года не могу подраться, я как подралась, эти деньги потратила на аренду жилья, на еду - и нет денег. Я полтора года жила в гостинице, там убиралась…
Сейчас я не могу работать, у меня нет денег, потому что я готовлюсь к бою, а на следующей неделе еду в Техас – зарабатывать деньги. После Техаса мне будет негде жить, поэтому я хочу в приют... Тут во Флориде есть очень много приютов для женщин и организаций по защите прав женщин, поэтому я ко всем им буду обращаться", - сказала Агапова.

Напомним, что в последний раз казахстанка выходила в октагон 17 сентября 2022 года, за тот год Агапова потерпела два поражения в UFC подряд.

"Помимо жилья, мне нужны какие-то деньги на еду, на медикаменты, потому что я психически больной человек, я сижу на медикаментах, я не могу без них ни спать, ни есть, ни функционировать. Люди мне скинули 200 долларов, на эти деньги как-то до конца недели надо продержаться…"

О возвращении в Казахстан файтер сказала следующее:

"Я не планирую возвращаться в Казахстан, планирую тут остаться и своих друзей привезти. Потому что в Казахстане все плохо, грустно, поэтому хотим тут собраться, либо в Мексике".

Следующий бой Марии Агаповой (10-4) намечен на 13 июля, ее соперницей выступит бразильянка Луана Сантос, однако официально этот бой в UFC еще не анонсировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2105397-pervaya-kazahstanka-v-ufc-rasskazala-podrobnosti-svoego-trudnogo-polozheniya-pered-boem-v-lige/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.