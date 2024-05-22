Первая казахстанка в UFC рассказала подробности своего трудного положения перед боем в лиге

Первая девушка-боец из Казахстана, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Мария Агапова в интервью для Sport Plus Qazaqstan поделилась откровенными подробностями своей жизненной ситуации.

Напомним, ранее Агапова в своих социальных сетях заявила о проблемах с финансами и возможной потере жилья в ближайшее время.

"Я два года не могу подраться, я как подралась, эти деньги потратила на аренду жилья, на еду - и нет денег. Я полтора года жила в гостинице, там убиралась…

Сейчас я не могу работать, у меня нет денег, потому что я готовлюсь к бою, а на следующей неделе еду в Техас – зарабатывать деньги. После Техаса мне будет негде жить, поэтому я хочу в приют... Тут во Флориде есть очень много приютов для женщин и организаций по защите прав женщин, поэтому я ко всем им буду обращаться", - сказала Агапова.

Напомним, что в последний раз казахстанка выходила в октагон 17 сентября 2022 года, за тот год Агапова потерпела два поражения в UFC подряд.

"Помимо жилья, мне нужны какие-то деньги на еду, на медикаменты, потому что я психически больной человек, я сижу на медикаментах, я не могу без них ни спать, ни есть, ни функционировать. Люди мне скинули 200 долларов, на эти деньги как-то до конца недели надо продержаться…"

О возвращении в Казахстан файтер сказала следующее:

"Я не планирую возвращаться в Казахстан, планирую тут остаться и своих друзей привезти. Потому что в Казахстане все плохо, грустно, поэтому хотим тут собраться, либо в Мексике".

Следующий бой Марии Агаповой (10-4) намечен на 13 июля, ее соперницей выступит бразильянка Луана Сантос, однако официально этот бой в UFC еще не анонсировали.

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