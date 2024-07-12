Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая казахстанка в UFC успешно прошла взвешивание перед следующим боем

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова
Мария Агапова. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Первая девушка, представляющая Казахстан в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Мария Агапова прошла официальную процедуру взвешивания перед следующим поединком, передает "Спорт Шредингера".

Агапова выступит в прелиме турнира UFC Fight Night в Денвере (США).

Соперницей 27-летней казахстанки будет спортсменка из Бразилии Луана Сантос (7-1), бой пройдет в рамках наилегчайшей женской весовой категории. Бойцы показали на весах одинаковый результат – 56,7 килограмма.

Актуальный профессиональный рекорд Марии в смешанных единоборствах составляет 10-4 (2-3 в UFC), на данный момент она идет на серии из двух поражений.

В последний раз казахстанка выходила в октагон в 2022 году. Тогда она сабмишеном уступила канадской спортсменке Джиллиан Робертсон (14-8).

Турнир UFC в Денвере состоится утром 14 июля, старт прелимов запланирован на 04:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133324-pervaya-kazahstanka-v-ufc-mariya-agapova-uspeshno-proshla-vzveshivanie-pered-sleduyushchim-boem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie