Первая казахстанка в UFC успешно прошла взвешивание перед следующим боем

Первая девушка, представляющая Казахстан в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Мария Агапова прошла официальную процедуру взвешивания перед следующим поединком, передает "Спорт Шредингера".

Агапова выступит в прелиме турнира UFC Fight Night в Денвере (США).

Соперницей 27-летней казахстанки будет спортсменка из Бразилии Луана Сантос (7-1), бой пройдет в рамках наилегчайшей женской весовой категории. Бойцы показали на весах одинаковый результат – 56,7 килограмма.

Актуальный профессиональный рекорд Марии в смешанных единоборствах составляет 10-4 (2-3 в UFC), на данный момент она идет на серии из двух поражений.

В последний раз казахстанка выходила в октагон в 2022 году. Тогда она сабмишеном уступила канадской спортсменке Джиллиан Робертсон (14-8).

Турнир UFC в Денвере состоится утром 14 июля, старт прелимов запланирован на 04:00 по казахстанскому времени.

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