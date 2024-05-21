"Меня эксплуатируют": первая казахстанка в UFC заявила, что может стать бездомной перед боем в лиге

Первая девушка-боец, представляющая Казахстан в UFC, Мария Агапова на своей странице в Instagram заявила, что может остаться без жилья в ближайшее время, передает NUR.KZ.

Агапова выступает в женском наилегчайшем весе, ее профессиональная статистика в смешанных единоборствах составляет 10-4 (2-3 в UFC). В последний раз казахстанка выходила в октагон в 2022 году.

20 мая спортсменка в сторис заявила, что через неделю может оказаться бездомной.

"Через неделю, возможно, я буду бездомной. Вы удивлены? А я нет. Это классика моей жизни в Америке. Стать бездомной прямо перед боем в UFC. Это классика… На следующей неделе я буду искать себе приют для бездомных. Так как людям я уже не доверяю. Так поскольку у меня нет денег на аренду, я живу, где придется. Люди меня эксплуатируют и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать. Напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида", - написала Агапова.

Сторис бойца UFC Марии Агаповой: instagram.com/mma.mashka/

Отметим, что казахстанская файтерша разместила на своей странице анонс следующего поединка в UFC против бразильянки Луаны Сантос 13 июля, однако официально в организации этот бой не объявляли.

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